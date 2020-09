Elezioni regionali, D’Ercole: “State alla larga da chi fa leva sui bisogni per un voto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non bussate alla mia porta se pensate di votarmi in cambio di un posto di lavoro: avete sbagliato indirizzo. Le bugie, le prese in giro e le truffe sono altri a perpetrarle, da sempre, come strumento di persuasione sfruttando il disagio della povera gente“.Giovanni D’Ercole, candidato al consiglio regionale della Campania alle Elezioni del 20 e 21 settembre prossimi tra le fila di Fratelli d’Italia con Caldoro, mette in guardia gli elettori da quei candidati che, puntualmente in campagna elettorale, fanno leva sui bisogni reali dei cittadini e su promesse che laddove non fossero false costituirebbero reato. “E’ indecente ciò che alcune persone mi raccontano – denuncia Giovanni D’Ercole – . I vecchi metodi continuano ad essere ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali, sondaggio: centrodestra avanti in quattro regioni Il Messaggero Scuola, De Luca conferma rinvio dell’anno scolastico: “Solo il 23,8% del personale ha fatto test”

“La situazione ad oggi non mi pare tale da consentirci di aprire in tranquillità il 14 settembre”. Vincenzo De Luca conferma quello che ormai sembra una certezza: l’anno scolastico in Campania non rip ...

Elezioni a Quartu, ancora nessuna intesa nel centrodestra, da Fdi no a Christian Stevelli

“Al tavolo politico di maggioranza svoltosi a Villa Devoto nella tarda serata di mercoledì Fratelli d’Italia ha ribadito la necessità di tutelare il principio dell’unità di coalizione, sempre e comunq ...

