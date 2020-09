Ecco come Alexei Navalnyj attaccava Putin pochi giorni prima dell’avvelenamento (Di venerdì 4 settembre 2020) pochi giorni prima di essere avvelenato, Alexei Navalnyj attaccava il partito di maggioranza assoluta ‘Russia Unita’, “dichiarando guerra” all’esecutivo e parlando di presunti politici corrotti al potere nella città siberiana di Tomsk. Il team dell’oppositore del presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un video in cui Alexei Navalnyj invitava i suoi sostenitori a votare alle elezioni regionali del 13 settembre e a schiacciare i politici “succhiatori di sangue” di ‘Russia Unita’ con un voto intelligente, nell’ambito di un progetto sviluppato da Navalnyj con l’obiettivo di espellere il partito dal governo. LEGGI ANCHE –> ... Leggi su giornalettismo

Inter : ?? | SFIDA Quattro giocatori dell'Inter coinvolti in una sfida senza esclusione di colpi a @EASPORTSFIFA: ecco come… - c_appendino : ?? Come vi avevo anticipato e come previsto dalla mappa che trovate al link sotto, ecco un tratto di corso Casale pr… - capuanogio : La Regione #Piemonte chiede al CTS che sia riaperto l’Allianz Stadium già per #JuveSamp di fine settembre. Il piano… - LupoAlexandros : RT @luigivanti: Ecco quindi che le cose iniziano piano piano a venir fuori. Dai verbali del 12 febbraio emergerebbe che il Governo sapeva t… - nygnos : RT @luigivanti: Ecco quindi che le cose iniziano piano piano a venir fuori. Dai verbali del 12 febbraio emergerebbe che il Governo sapeva t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Aston Martin Dbx: ecco come va il nuovo super-suv inglese Il Sole 24 ORE Unicredit, BNL, Intesa: ecco quale banca è più sicura per gli italiani

Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL: ecco le banche più sicure in Italia Una sorta di classificazione ... premiando con cinque stelle le migliori istituzioni del paese. Istituti come Unicredit, Intesa San ...

Non servono i piani, serve la capacità di pianificare

Nel pluripremiato film Parasite, il padre del protagonista, all’apice dell’esasperazione per le difficoltà e il senso di fallimento, risponde al figlio che chiede un piano per uscire dalla situazione: ...

Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL: ecco le banche più sicure in Italia Una sorta di classificazione ... premiando con cinque stelle le migliori istituzioni del paese. Istituti come Unicredit, Intesa San ...Nel pluripremiato film Parasite, il padre del protagonista, all’apice dell’esasperazione per le difficoltà e il senso di fallimento, risponde al figlio che chiede un piano per uscire dalla situazione: ...