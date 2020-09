Due positivi evadono dal Covid Center di Loreto Mare nella notte. La Asl: "Fatto gravissimo" (Di venerdì 4 settembre 2020) Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center Loreto Mare di Napoli hanno tentato di evadere dalla struttura durante la notte. A renderlo noto è stata la Direzione generale della Asl Napoli 1 centro, che in una nota ha giudicato il Fatto “gravissimo”. E ha difeso l’operato di chi lavora nel nosocomio “con abnegazione e professionalità”.Secondo quanto ricostruito, i due - ricoverati da una decina di giorni - si sarebbero recati all’esterno della struttura nella notte, sarebbero stati segnalati immediatamente alle Forze dell’ordine e poi riportati indietro. “Un gesto irresponsabile”, ha scritto la Asl “perché denota una condotta da ... Leggi su huffingtonpost

rtl1025 : ?? Due figli di Silvio #Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara… - fanpage : L'episodio è accaduto stanotte. 'Un fatto gravissimo' - galax64716705 : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… - canale58 : Sannio - Ancora contagi, altri due positivi a Montesarchio. Il sindaco ai cittadini: 'Utilizzate i dispositivi di s… - TV7Benevento : Covid-19. Due nuovi positivi a Montesarchio... -

Ultime Notizie dalla rete : Due positivi

Altri 193 contagiati in Campania, 76 in più di ieri ma con 1.030 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 6.164 test, d ...POTENZA - Secondo il bollettino diffuso dalla task force lucana sono stati processati 640 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi. Le positività riguardano 1 c ...