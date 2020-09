Dl Semplificazioni, Renzi in Senato: “Grato al presidente Conte, è stato di parola. Nel decreto c’è molto di quello che chiedevamo” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Oggi per Italia viva è un giorno di festa, l’aver portato all’attenzione di questa maggioranza e poi del Parlamento quello che noi abbiamo definito piano shock e qui denominato decreto Semplificazioni è un risultato politico importante“. Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo al Senato sul dl Semplificazioni. “Diamo atto al governo di essere stato di parola e voglio esprimere la mia gratitudine al presidente del Consiglio e alla maggioranza. C’è molto di quello che avevamo chiesto”. “Noi non abbiamo chiesto posti ma l’assunzione di responsabilità politica per dire che questo paese riparte non dai sussidi, ma dai cantieri. ... Leggi su ilfattoquotidiano

