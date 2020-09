Covid, Berlusconi ricoverato a Milano: isolato in una stanza del San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti. La notizia è arrivata al mattino del 4 settembre. Come è noto, l’ex premier era risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi e si trovava, asintomatico, in isolamento nella sua villa di Arcore. “Inizio di polmonite” A seguito però della comparsa di alcuni sintomi, i medici hanno disposto il suo ricovero all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta forti preoccupazioni al momento. Al leader di Forza Italia è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, a quanto l’Ansa scrive online, la diagnosi emersa dalla tac che Berlusconi ha effettuato, ... Leggi su velvetgossip

