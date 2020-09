Cav ricoverato al San Raffaele, lieve aggravamento. Ronzulli: "La mattinata è iniziata un po' male" (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo le indiscrezioni circa un peggioramento delle sue condizioni, si apprende che Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 3 settembre per un lieve aggravamento delle sue condizioni. Il leader di Forza Italia ha contratto il coronavirus: il tampone positivo risale a mercoledì sera. La notizia del ricovero è stata rilanciata dal Corriere della Sera: il Cavaliere non si trova in terapia intensiva. Berlusconi ha dormito nella struttura ospedaliera, un ricovero "in via precauzionale suggerito dall'essere un paziente di 84 anni, che ha avuto in passato altre patologie pregresse e subito altre operazioni delicate", fanno sapere fonti di Forza Italia. ... Leggi su liberoquotidiano

giornali_it : Il Cav ricoverato al San Raffaele. 'È precauzionale, sta bene' #4settembre #QuotidianiNazionali #IlGiornale… - ilgiornale : Ieri sera il ricovero di Berlusconi in ospedale a Milano per monitorare l'andamento del Covid. La Ronzulli: 'Ha pas… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: L’asintomaticità che conta non è solo quella del Cav. (stamattina ricoverato per accertamenti al San Raffaele) ma è anche… - ilfoglio_it : L’asintomaticità che conta non è solo quella del Cav. (stamattina ricoverato per accertamenti al San Raffaele) ma è… -