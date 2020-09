Boss ai domiciliari, Salvini: “Il Paese non merita un governo così incapace e pericoloso” (Di venerdì 4 settembre 2020) Boss ai domiciliari durante il coronavirus, la metà è ancora a casa: Salvini contro Bonafede e il governo, “Chi sceglie il Pd preferisce le rivolte”. Matteo Salvini torna all’attacco del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per il caso dei Boss scarcerati e trasferiti ai domiciliari durante la fase dura dell’emergenza coronavirus. A riaprire il dibattito è un articolo de la Repubblica, nel quale si evidenzia come, nonostante i provvedimenti adottati dal Ministero della Giustizia, all’inizio del mese di settembre la metà dei mafiosi scarcerati sia ancora ai domiciliari. A casa. Roma 09/09/2019 – Camera dei Deputati voto di fiducia al nuovo governo / foto Samantha ... Leggi su newsmondo

davidealgebris : Bonafede lascia ai domiciliari il 50% dei Mafiosi aveva liberato. Onesti in carcere e Mafiosi a casa. L'Italia del… - tg2rai : A 4 mesi dalla fine del lockdown, la metà dei #boss mafiosi sono ancora ai domiciliari, nonostante il decreto… - Bart1705 : RT @Salvo_Palazzolo: Oggi, su @repubblica, continua l’inchiesta sui tanti, troppi boss scarcerati. Nando dalla Chiesa dice: “Quei domicilia… - GiovannaCampi6 : RT @autocostruttore: 112 boss mafiosi scarcerati per rischio Covid, su un totale di 223, sono ancora ai domiciliari. Liberi di organizzare… - DimezzatiS : RT @LaNotiziaTweet: Oltre cento boss fuori dalle celle, ma il Garante dei detenuti smentisce. 'Un solo 41bis è ancora ai domiciliari' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Boss domiciliari

Ventidue detenuti del carcere di Opera saranno processati per la rivolta scoppiata il 9 marzo e determinata dal timore per i contagi Covid, in luoghi che non sono certo gli alberghi di cui parlano i m ...Giorgia Meloni lancia una raccolta firme tra i cittadini per chiedere le dimissioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, accusandolo di non essere riuscito a riportare in carcere 112 detenut ...