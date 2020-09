Boro Boro, Nena feat. Geolier è disco di platino (Di venerdì 4 settembre 2020) È un’estate ricca di soddisfazioni quella del rapper Boro Boro, che insieme a Geolier, raggiunge un altro importante traguardo conquistando la certificazione di disco di platino con Nena. Il singolo “Nena” è un fenomeno con oltre 26 milioni di stream su Spotify e più di 11 milioni di visualizzazioni su YouTube. Inoltre rientra nella Top 20 delle canzoni più ascoltate dell’estate 2020. Si conferma così tra le hit più apprezzate del momento. La notizia giunge a meno di due mesi dalla pubblicazione di “CALDO”. L’ultimo progetto discografico insieme al collega e amico MamboLosco. Ad ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

