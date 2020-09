Bordoni: manutenzione ordinaria assente al Pallavicini (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Scuola, come si puo’ agire in un contesto straordinario se non si riesce a garantire neppure l’ordinario? Per le scuole di Roma una rondine non fa primavera ne’ la fa la visita a sorpresa, con diversi giornalisti ma nessun genitore presente, del ministro Azzolina e della sindaca Raggi. Nella Capitale a pesare non solo e’ incertezza sulle procedure per il rientro nelle classi. Alcuni plessi scolastici, per come si presentano, non hanno le condizioni minime di agibilita’ per carenza nella loro manutenzione ordinaria.” “È il caso dell’Istituto Comprensivo Pallavicini di via Don Pasquino Borghi a Mostacciano. Insieme al consigliere Piero Cucunato del IX Municipio abbiamo raccolto le denunce di famiglie e corpo docente, per questo ho deciso di presentare una ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni manutenzione Bordoni: manutenzione ordinaria assente al Pallavicini RomaDailyNews Ostia Nuova, le case del Comune cadono a pezzi: calcinacci crollano per le scale

Paura ad Ostia Nuova dove, in una delle palazzine del comune di Roma di via Antonio Forni, si sono verificati dei crolli. A denunciarli sono stati gli stessi cittadini che hanno allertato i vigili del ...

Bordoni (Lega): Pochi bus e molti problemi per Roma

“Pochi autobus molti problemi, manca la prima commessa di nuovi mezzi promessa dalla Raggi per il mese di agosto, mentre decine di filobus giacciono in rimessa in attesa di manutenzione. Con queste pr ...

Paura ad Ostia Nuova dove, in una delle palazzine del comune di Roma di via Antonio Forni, si sono verificati dei crolli. A denunciarli sono stati gli stessi cittadini che hanno allertato i vigili del ...“Pochi autobus molti problemi, manca la prima commessa di nuovi mezzi promessa dalla Raggi per il mese di agosto, mentre decine di filobus giacciono in rimessa in attesa di manutenzione. Con queste pr ...