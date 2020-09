Bollettino Coronavirus del 4 Settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 4 Settembre è +0,63% (ieri +0,51%) con 274.644 contagiati totali, 209.027 dimissioni/guarigioni (+537) e 35.518 deceduti (+11); 30.099 infezioni in corso (+1.184). Elaborati 113.085 tamponi (ieri 97.790) con 1.733 positivi (sul dato complessivo dei tamponi pesano i 27.324 test effettuati in Lombardia e i 19.514 del Veneto); rapporto positivi/tamponi 1,53% (ieri 1,42%); attualmente ricoverati con sintomi 1.607 (+102); terapie intensive: +1 (121).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 337; Veneto 273 (121 nella zona di Treviso, pesa il focolaio attivo nello stabilimento avicolo Aia di Vezzola; 45 rilevati da un laboratorio privato nella seconda metà di agosto e comunicati in blocco oggi); Campania 171; Lazio 171 (106 a Roma, 53 dei quali di rientro dalla Sardegna); Emilia Romagna 126; Puglia 117; Toscana 99; ... Leggi su sbircialanotizia

