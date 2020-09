VIDEO | Non solo cucina e gossip per le riviste femminili, ‘Donna in affari’ compie dieci anni (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – ‘Donna in Affari’ compie 10 anni. Il settimanale, nato da una intuizione della sua attuale direttrice, Daniela Molina, oggi nel vivaio Valverde sull’Appia Antica ha festeggiato il compleanno con un evento condotto da Paola Zanoni a cui hanno preso parte rappresentanti, ordini, associazioni e imprenditrici partner della rivista. Tra questi Cna Roma, Confcooperative, l’ordine dei consulenti del lavoro, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la consigliera di parità Francesca Bagni Cipriani. Leggi su dire

juventusfc : «Adesso sappiamo da dove iniziamo, siamo felici di partire da casa; non vediamo l’ora!» Coach @Pirlo_Official comme… - matteosalvinimi : ROMEO INCALZA IL GOVERNO AL SENATO: 'PERCHÉ CONTE NON HA PRESO MISURE REPENTINE CONTRO IL VIRUS? #vociitaliane - matteosalvinimi : #MUSUMECI INSISTE SULLA CHIUSURA DEGLI HOTSPOT: 'QUANDO C'È PAURA NON C'È SICUREZZA. QUESTE STRUTTURE SONO FUORILEG… - Angelo_MB : Non è possibile che uno Stato di diritto abbia tante teste di cazzo nella Polizia Oltre merde... tanti imbecilli c… - M1kM3n : RT @RadioSavana: Quello che governo e TV non dicono. 'Discoteca' aperta sulla nave quarantena Azzurra: i clandestini africani si sollazzano… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Non Ragazza scomparsa, il video non c’è LA NAZIONE Spaccio tra Senago e Bollate: non solo l’arresto dei pusher, multe a 26 clienti

Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanz ...

Allo studente non far sapere che la fisica è stupefacente più delle pere!

video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per ...

Ci sono anche 26 multe nei confronti di possibili clienti in attesa di acquistare la dose di droga tra Senago e Bollate. All’attivo della polizia locale senaghese per il mese di agosto ci sono le sanz ...video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per ...