Vicenza: dramma per una donna di Schio (Di giovedì 3 settembre 2020) Una donna originaria di Schio, Chiara Miotto, amante dello sport, ha avuto un malore durante una corsa Non ce l’ha fatta Chiara Miotto, la donna originaria di Schio che si è sentita male, accasciandosi a terra, durante una corsa. Dopo tre giorni dall’episodio, purtroppo, è morta a causa delle sue condizioni particolarmente critiche. Chiara, impiegata … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

il Dolomiti

VICENZA. Un dramma enorme che in pochi giorni ha portato via Chiara Miotto, 39 anni, originaria di Schio, impiegata in un negozio Montura e con la passione per lo sport. Tutto è successo sabato scorso ...