Una riforma? No, è il premio per chi vuole chiudere il Parlamento, dice Emma Bonino (Di giovedì 3 settembre 2020) la leader di +Europa Emma Bonino prende posizione per il “no” al Referendum sul taglio dei parlamentari, giudicato un trofeo per chi vorrebbe chiudere il Parlamento. A meno di 20 giorni dal Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari si moltiplicano gli appelli al voto delle forze politiche. Nettamente schierata sul fronte del “No“ … L'articolo Una riforma? No, è il premio per chi vuole chiudere il Parlamento, dice Emma Bonino proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

emmabonino : Sul referendum confirmativo Angelo Panebianco, uno tra i più autorevoli politologi italiani e autentico liberale, r… - pietroraffa : Votare 'Sì' al referendum sul taglio dei parlamentari aspettando una riforma organica successiva è come eliminare l… - marattin : Sul fisco no ad aggiustamenti marginali. Serve una riforma radicale, a mezzo secolo dall’ultima. E capace di romper… - ANTEO17 : RT @aniello7779: Con il numero attuale personaggi come @matteorenzi e #calenda con il loro partitino del 3% hanno 1 possibilità su 100 di a… - uandarin : RT @ardigiorgio: Landini a Bari propone una riforma della scuola. I banchi monopattino -

Ultime Notizie dalla rete : Una riforma Diventare avvocato è troppo complicato, serve una riforma Il Riformista Giuseppe Bottai e la riforma dei Beni culturali

Fin dall’Unità d’Italia si è sentita la necessità di creare una forma di legislazione che si prendesse cura delle bellezze artistiche italiane. La prima legge organica “per la tutela delle cose di int ...

Referendum, il No è la clava per affossare il Conte 2. Altro che difesa del parlamentarismo

Più si avvicina il giorno in cui finalmente a decidere saranno i cittadini sulla riduzione dei parlamentari – che tutto l’establishment politico-mediatico fingeva di sostenere da oltre un ventennio – ...

Fin dall’Unità d’Italia si è sentita la necessità di creare una forma di legislazione che si prendesse cura delle bellezze artistiche italiane. La prima legge organica “per la tutela delle cose di int ...Più si avvicina il giorno in cui finalmente a decidere saranno i cittadini sulla riduzione dei parlamentari – che tutto l’establishment politico-mediatico fingeva di sostenere da oltre un ventennio – ...