Un cyber attacco ha violato il parlamento della Norvegia (Di giovedì 3 settembre 2020) Lo Storting, parlamento norvegese è stato vittima di un cyberattacco (Photo by Sigrid Harms/picture alliance via Getty Images)Il parlamento della Norvegia ha annunciato di aver subito un attacco informatico durante l’ultima settimana di agosto, che avrebbe colpito gli account di posta elettronica di alcuni dipendenti e di un ristretto numero di parlamentari. La violazione, definita significativa dalle autorità di Oslo, è ancora oscura: non si conoscono né i mandanti né le conseguenze. La violazione delle caselle di posta elettronica ha colpito diversi membri e personale del Partito laburista e l’attacco ha fatto innalzare la soglia d’attenzione per quanto riguarda la ... Leggi su wired

CyberSecHub0 : RT @GSbaraglia: Chi hanno attaccato oggi? Il parlamento norvegese rivela cyber attacco al sistema di email interno #CyberSecurity #CyberAtt… - GSbaraglia : Chi hanno attaccato oggi? Il parlamento norvegese rivela cyber attacco al sistema di email interno #CyberSecurity… - watchguarditaly : ?DHS (U.S. Department of Homeland Security) ha emesso un avviso di #sicurezza sul #malware Konni. Ecco cosa ogni… - PandaSecurityIT : Il 72% del #malware crittografato è stato classificato come zero-day, quindi non esiste una firma #antivirus che lo… - Tersite66 : #smartworking e problemi di Cyber Security... chi è responsabile per perdita, furto, manipolazione, etc dei Dati? P… -

Ultime Notizie dalla rete : cyber attacco Tesla, la spy-story del cyberattacco sventato: un milione di dollari al dipendente della Gigafactory la Repubblica Cybercrime, così agiscono i “money mules” del riciclaggio

Le tecniche dei “corrieri” reclutati dagli hacker al centro dello studio “Follow the Money” di Swift. “In aumento gli attacchi informatici al sistema finanziario” Attività tessili, abbigliamento, prod ...

Cybersecurity, Netflix & co nel mirino degli hacker

Report Kaspersky: a quota 24mila i tentativi di “infezione” registrati fra gennaio 2019 e aprile 2020 ai danni di clienti di piattaforme streaming. “The Mandalorian” il titolo-esca più utiizzato Nella ...

Le tecniche dei “corrieri” reclutati dagli hacker al centro dello studio “Follow the Money” di Swift. “In aumento gli attacchi informatici al sistema finanziario” Attività tessili, abbigliamento, prod ...Report Kaspersky: a quota 24mila i tentativi di “infezione” registrati fra gennaio 2019 e aprile 2020 ai danni di clienti di piattaforme streaming. “The Mandalorian” il titolo-esca più utiizzato Nella ...