Ufficiale: Ravenna, arriva Mokulu in prestito dal Padova (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ Ufficiale il Padova ha ceduto in prestito al Ravenna l’attaccante Benjamin Mokulu. E’ lo stesso club veneto ad annunciare la cessione con una nota apparsa sui canali della società. Di seguito il comunicato: Il Calcio Padova informa che è stato perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Benjamin Mokulu Tembe al Ravenna Football Club 1913. Perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Benjamin #Mokulu al #Ravenna Football Club. https://t.co/3kn2cUEZUW pic.twitter.com/kGUaxnvbdr — Calcio Padova (@PadovaCalcio) September 3, 2020 Foto: Logo Ravenna. L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Il Ravenna FC festeggia la riammissione in serie C regalando ai propri tifosi il primo colpo di mercato, è infatti ufficiale l'arrivo di Benjamin Tende Mokulu, che torna in giallorosso dopo l'esperien ...