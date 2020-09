Twilight 10 curiosità: Bella porta la parrucca e i denti di Edward… (Di giovedì 3 settembre 2020) La saga di Twilight, tratta dai romanzi dell’autrice Stephenie Meyer, ha segnato gli anni Duemila. Ha debuttato nel 2008 attirando gli adolescenti di tutto il mondo, mettendo in scena la storia di un amore pericoloso tra una ragazza, Bella, e un vampiro, Edward. Gli attori che li hanno interpretati si sono innamorati sul set ma la loro storia è finita da anni. Vi raccontiamo alcune curiosità sulla saga. dieci curiosità sulla saga di Twilight 1. Victoria non doveva essere interpretata da Bryce Dallas Howard. Il ruolo di antagonista del terzo capitolo della saga, Eclipse, era stato assegnato a Rachelle Lefévre. L’attrice ha abbandonato il cast per i suoi impegni nel film “La versione di Barney”. 2. Diversi attori sono stati provinati per il ruolo di Edward. Il vampiro avrebbe dovuto ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Twilight curiosità Rivelati dei nuovi membri del cast e la data d'uscita del film Hakubo di Yutaka Yamamoto DR COMMODORE