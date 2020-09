Supercoppa A1 2020, Dinamo Sassari-Virtus Roma 114-71: cronaca e tabellino (Di giovedì 3 settembre 2020) Tutto come da pronostico per il Banco di Sardegna Sassari che debutta in Supercoppa 2020 di Serie A1 distruggendo la Virtus Roma. Score finale di 114-71 per i sardi di Pozzecco che non hanno avuto problemi contro i capitolini, ancora in costruzione e senza americani. La compagine di Bucchi in avvio ha anche messo un po’ di pepe ma poi con l’ingresso dei giovani della panchina è iniziato l’inevitabile crollo. Prossimo appuntamento per Sassari contro la VL Pesaro, oggi vincente su Brindisi. cronaca – Il confronto si anima con cinque punti per parte, poi le fiammate di Campogrande e Baldasso gasano i giallorossi che partono inaspettatamente bene (5-11). Un break di 5-0 riporta a -1 i sardi, ma Baldasso replica ancora dai 6,75 m (10-14). Per ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa 2020 Supercoppa 2020: delusioni, sorprese e conferme Metropolitan Magazine Italia Coppa Italia e Supercoppa 2020-2021

Salta il primo torneo internazionale della stagione 2020/21, la IIHF ...

LBA SUPERCOPPA - Olimpia Milano costretta a rinunciare alla presenza di pubblico contro Brescia

La Pallacanestro Olimpia Milano ha recepito oggi pomeriggio l’Ordinanza n.599 del 3 settembre 2020 del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con cui si autorizza fino al 15 settembre pr ...

Salta il primo torneo internazionale della stagione 2020/21, la IIHF ...La Pallacanestro Olimpia Milano ha recepito oggi pomeriggio l’Ordinanza n.599 del 3 settembre 2020 del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con cui si autorizza fino al 15 settembre pr ...