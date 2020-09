Referendum, il No è la clava per affossare il Conte 2. Altro che difesa del parlamentarismo (Di giovedì 3 settembre 2020) Più si avvicina il giorno in cui finalmente a decidere saranno i cittadini sulla riduzione dei parlamentari – che tutto l’establishment politico-mediatico fingeva di sostenere da oltre un ventennio – e più emerge chiaramente come il fronte unico del No, “trasversale” e composito solo nella superficie, abbia come obiettivo esclusivo l’annientamento del M5S e la spallata al Conte 2. Finalmente, meglio tardi che mai, se sta accorgendo anche Nicola Zingaretti che rivolto principalmente ai “suoi” e a Italia Viva ha puntualmente messo in evidenza come “il No sia diventato, a prescindere dal merito, la clava per colpire il Pd, la maggioranza e il governo stesso” aggiungendo che chi ha questo obiettivo “farebbe meglio a chiedere apertamente la fine dell’esperienza di questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

