Paolucci: “Bonavitacola crede che i sanniti abbiano l’anello al naso” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico Paolucci, portavoce provinciale Fratelli d’Italia, in merito alla visita a Benevento di Fulvio Bonavitacola. “L’assessore regionale all’ambiente è venuto a raccontare che l’insediamento del biodigestore non è una decisione politica. Tecnicamente è così. Ma non è corretto dire che l’impianto è di iniziativa imprenditoriale privata -, non rientra nella programmazione dell’impiantistica pubblica che è competenza degli enti di governo degli Ato. Avrebbe dovuto dire che poiché la regione è gli Ato non hanno messo in campo la programmazione per i rifiuti, questo lascia spazio all’anarchia degli interventi privati, proprio come è ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Paolucci (Fratelli d'Italia): 'Bonavitacola crede che i sanniti abbiano l'anello al naso'.... -

Ultime Notizie dalla rete : Paolucci “Bonavitacola