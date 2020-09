Messi, terminato il vertice con il padre: a breve sarà comunicata la decisione definitiva (Di giovedì 3 settembre 2020) Lionel Messi si appresta a comunicare una decisione definitiva riguardo il suo futuro: terminato il vertice con il padre Sono ore frenetiche a Barcellona. È terminato pochi minuti fa la riunione tra Lionel Messi e il padre Jorge ed è attesa una dichiarazione del giocatore circa il suo futuro. Pare quindi che il sei volte Pallone d’Oro abbia preso una decisione definitiva su quello che intende fare. In Spagna, intanto, si sbilanciano e affermano che al 90% la Pulce continuerà a giocare al Barcellona fino alla naturale scadenza del contratto (giugno 2021). Si attende una dichiarazione di Messi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

adriseu : Vertice terminato in casa #Messi. La Pulce avrebbe preso una decisione definitva. Atteso a breve un annuncio (via @elchiringuitotv) - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Barcellona - Terminato l’incontro tra #Bartomeu e il padre di #Messi: la situazione ?? #CMITmercato - dnaJuve27 : E niente, vuole andare via.. ??LIVE | Messi, incontro terminato: nessun accordo, lui non si allena via @OneFootball.… - Dybala10News : Terminato l’incontro tra #Bartomeu, Bordas e un avvocato del #Barcellona con Jorge padre di Leo #Messi, il fratello… - calciomercatoit : ?? #Barcellona - Terminato l’incontro tra #Bartomeu e il padre di #Messi: la situazione ?? #CMITmercato -