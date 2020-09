Iran:membri accordo nucleare ribadiscono no a nuove sanzioni (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 03 SET - I Paesi ancora aderenti all'accordo sul nucleare del 2015 fra Iran, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania, hanno ribadito "l'importanza di preservare" tale intesa come ... Leggi su corrieredellosport

Appeasement: Il male europeo

L’Europa è in preda a una malattia particolarmente virulenta e perniciosa che minaccia il benessere delle sue popolazioni e del mondo: non si tratta del Coronavirus, ma dell’appeasement. La politica e ...

