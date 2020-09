Il Tar di Strasburgo contro l’uso di mascherine all’aperto (Di giovedì 3 settembre 2020) Il prefetto del Bas-Rhin, in Francia nel dipartimento del Grand Est, aveva emanato una ordinanza che imponeva l’obbligo di mascherina all’aperto. Il tribunale amministrativo di Strasburgo, tuttavia, l’ha respinta, chiedendo che il rappresentante territoriale del governo francese potesse modificare il documento entro la giornata di lunedì. Il decreto era in vigore, in questo dipartimento come in altri, dal 28 agosto scorso e anche il presidente Macron si era presentato a eventi pubblici all’aperto con la mascherina. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, anche a Parigi scatta l’obbligo delle mascherine Mascherina all’aperto, il Tar di Strasburgo rigetta l’ordinanza Ora, in Francia, con effetto domino, c’è stata una vera e propria ondata di ricorsi che stanno cercando di far ... Leggi su giornalettismo

