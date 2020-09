Il sesso al tempo del Coronavirus, l'esperta: 'Fatelo con la mascherina' (Di giovedì 3 settembre 2020) Il sesso al tempo del virus? "Fatelo con la mascherina" . L'indicazione arriva dal Canada, dove la responsabile per la Salute pubblica nazionale, Theresa Tam, ha suggerito anche di evitare i baci e di ... Leggi su gazzettadelsud

iangallagherx_ : RT @hadidfeelingsx: 'sign of the times' parla di una madre che partorisce e muore in seguito. avendo poco tempo a disposizione sta dicendo… - vallegiorgio41 : Sesso in tempo di COVID? Il CORRIERONE CI CONSENTE SOLO LE SEGHE... - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Il sesso al tempo del Coronavirus, l'esperta: 'Fatelo con la mascherina' - GazzettaDelSud : Il sesso al tempo del Coronavirus, l'esperta: 'Fatelo con la mascherina' - Donati7Nicola : RT @topitalianews24: Chi fa sesso fuori da una convivenza dovrebbe evitare i baci e considerare l'uso di una mascherina L'amore al tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : sesso tempo Coronavirus, il Canada consiglia mascherine e niente baci durante i rapporti sessuali (promiscui) EuNews Incontro con Immacolata Giuliani sulla strage di Bologna a Castelforte e Lenola

I libri aiutano a leggere il mondo. Parte da questo assunto l’evento “Tutti in biblioteca” all’interno del progetto “Identikit di un territorio tra memoria musica e letteratura”, finanziato dalla Regi ...

Le 5 migliori GPU per il mining delle criprovalute

Le schede video migliori per il mining delle criptovalute: i modelli consigliati per chi desidera avvicinarsi a questo tipo di attività. Allestire una postazione per il mining delle criptovalute richi ...

I libri aiutano a leggere il mondo. Parte da questo assunto l’evento “Tutti in biblioteca” all’interno del progetto “Identikit di un territorio tra memoria musica e letteratura”, finanziato dalla Regi ...Le schede video migliori per il mining delle criptovalute: i modelli consigliati per chi desidera avvicinarsi a questo tipo di attività. Allestire una postazione per il mining delle criptovalute richi ...