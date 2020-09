IL PARADISO DELLE SIGNORE 5: ADELAIDE, c’è qualcosa che non va? (Di giovedì 3 settembre 2020) Il PARADISO DELLE SIGNORE riapre finalmente le porte! Rimasti col fiato sospeso durante gli ultimi episodi della fiction daily di Rai 1, siamo pronti per vedere il seguito ed il gran finale di questa stagione daily rimasta finora incompiuta (per via del Covid).Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 4 settembre 2020Le nuove puntate inizieranno a partire dal 7 settembre al solito orario pomeridiano e finalmente scopriremo le sorti di ADELAIDE (Vanessa Gravina) che, a quanto pare, è stata totalmente imbrogliata dal losco Achille Ravasi (Roberto Alpi), nonché suo marito. Ebbene si: la zia dei Guarnieri ha detto il fatidico sì non ad Umberto (Roberto Farnesi) ma al suo pretendente Achille, e ora le anticipazioni indicano che quest’unione sarà solo ... Leggi su tvsoap

