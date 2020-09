Il Pakistan “scarica” Tinder e Grindr: sono ”fuorilegge“ (Di giovedì 3 settembre 2020) Bloccate in Pakistan Tinder, Grindr e altre app di incontri per i contenuti giudicati “immorali” e contrari alla legge. Cinque applicazioni di incontri tra cui le popolari Tinder e Grindr non sono più accessibili sul territorio Pakistano. Il divieto imposto segue una decisione delle autorità delle telecomunicazioni che hanno giudicato le app contrarie alle leggi locali. Tinder è la più famosa e utilizzata app di incontri al mondo, in assoluto, e Grindr è tra le più utilizzate nella comunità LGBTQI. La posizione del Pakistan è che questi strumenti contribuiscano a facilitare la diffusione di comportamenti “immorali e indecenti”. ... Leggi su bloglive

