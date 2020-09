I sindacati della scuola vanno in piazza: "Noi impegnati, il governo meno" (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Ci saranno anche Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla scuola” per sabato 26 settembre a Roma. Obiettivo dell'iniziativa, "riaffermare il ruolo centrale e prioritario della scuola e della conoscenza come condizione di crescita del Paese e denunciare ritardi e incertezze che accompagnano l'avvio dell'anno scolastico, rischiando di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza". Per i sindacati il governo poco impegnato Le organizzazioni sindacali "già dalla scorsa primavera hanno individuato priorità e necessità per la ripartenza, indicato soluzioni e sollecitato investimenti in termini di ... Leggi su agi

