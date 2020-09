Governo, Vono (Italia Viva): “Draghi? Forse ha un disegno e una linea più significativa. Aspettiamo le regionali” (Di giovedì 3 settembre 2020) Stabilità Governo messa in discussione dalle regionali? “Il Governo si vedrà dopo il 21 settembre”, così Silvia Vono, senatrice di Italia Viva, a proposito delle possibili ripercussioni sull’esecutivo in caso di sconfitta alle elezioni amministrative locali. “Ipotesi Draghi? Forse Draghi ha un disegno e una linea più significativa. Ha una linea di Governo”. Conte non ce l’ha? “Aspettiamo di vedere le regionali”. L'articolo Governo, Vono (Italia Viva): “Draghi? Forse ha un disegno e una ... Leggi su ilfattoquotidiano

