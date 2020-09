Forte aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, Fondazione Gimbe: “Preoccupati” (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal 26 agosto al 1 settembre si registra il +38% di nuovi casi. Preoccupano le terapie intensive in salita e, in generale, il cospicuo aumento dei ricoveri. La metà dei positivi concentrati in Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. La ripresa dell’epidemia alla vigilia della riapertura delle scuole Forte aumento dei contagi e netta crescita delle ospedalizzazioni: … L'articolo Forte aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, Fondazione Gimbe: “Preoccupati” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tg3web : A Berlino, mentre il governo costretto dall'aumento dei casi pensa a nuove restrizioni, tornano in piazza gli anti… - AlessLongo : 5,2 milioni di download sono troppo pochi. Eppure i contagi Sono in forte aumento e adesso aprono le scuole. Perché… - iuav : ?? Forte aumento delle #preiscrizioni ai corsi di studio #Iuav. Test d’ammissione a distanza, prove scritte in pres… - GIM_Legal : #Startup saranno protagoniste nel rilancio #economia? Report @MISE_GOV, @unioncamere e @infocamere risultati 2° sem… - tusciaweb : Covid, impennata di pazienti in terapia intensiva Roma - Covid, forte aumento dei contagi e netta crescita delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte aumento Regno Unito, prezzi case in forte aumento a luglio Teleborsa Wall Street chiude di nuovo in rialzo. Nasdaq e S&P 500 su nuovi record

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, che chiude di nuovo in rialzo con nuovi record storici sul S&P 500 e sul Nasdaq. Ad alimentare gli acquisti contribuisce l'attesa per un nuovo pacchett ...

Coronavirus, nuovo aumento dei casi. Numeri del veneziano

Coronavirus, nuovo aumento dei casi, intanto il ministro Speranza riferisce alle Camere: da Governo nessun sì ad aperture delle discoteche. E’ un peggioramento del quadro epidemiologico generale, comp ...

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, che chiude di nuovo in rialzo con nuovi record storici sul S&P 500 e sul Nasdaq. Ad alimentare gli acquisti contribuisce l'attesa per un nuovo pacchett ...Coronavirus, nuovo aumento dei casi, intanto il ministro Speranza riferisce alle Camere: da Governo nessun sì ad aperture delle discoteche. E’ un peggioramento del quadro epidemiologico generale, comp ...