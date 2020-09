Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato: il blu-ray è un viaggio nel tempo tra emozioni e musica (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo il grande successo nelle sale a febbraio, grazie a Eagle Pictures è finalmente uscito il blu-ray del docufilm sullo storico concerto del cantautore genovese con la celebre band. Ed è un'esperienza tutta da vivere. Finalmente è arrivato in homevideo e soprattutto in blu-ray Fabrizio de Andrè e PFM. Il concerto ritrovato: un'attesa durata più di sei mesi, da quando nei tre giorni in cui fu distribuito nelle sale a febbraio (poco prima che il mondo del cinema chiudesse i battenti per il lockdown) il documentario di Walter Veltroni riuscì a superare il milione di incasso, risultando un vero e proprio trionfo al boxoffice. Una grande dimostrazione di affetto per il cantautore genovese, evidentemente ancora amatissimo dal pubblico, e di curiosità per un evento davvero ... Leggi su movieplayer

SkyArte : «Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato» è il docufilm di Walter Veltroni sullo storico concerto di Genova… - sellocontretous : “L’anarchia non è fare quello che ti pare, l’anarchia è darsi delle regole prima che te le diano gli altri” - Fabrizio de André - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato: il blu-ray è un viaggio nel tempo tra emozioni e musica… - lucaspolaor : RT @rockonitalia: Fabrizio De André & PFM: è uscito il DVD de “Il concerto ritrovato”, con contenuti extra #pfm #FabrizioDeAndré #DeAndré h… - dony_467 : RT @rockonitalia: Fabrizio De André & PFM: è uscito il DVD de “Il concerto ritrovato”, con contenuti extra #pfm #FabrizioDeAndré #DeAndré h… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio André Oggi, 22 Agosto, si festeggia San Fabrizio di Toledo Privacy e Sicurezza