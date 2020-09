Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano: è nato un nuovo amore? [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? Tra pochi giorni, dopo il rinvio dello scorso marzo a causa dell’emergenza da Coronavirus, finalmente partirà la 15esima stagione di Ballando con le Stelle. Ultimamente ci sono stati tre casi da Covid-19 tra i partecipanti e danzatori, ma ora pare che dopo tre tamponi tutti sono risultati negativi. Tra le varie coppie di quest’anno, una in particolare ci riserverà delle sorprese. Stiamo parlando dell’ex padrona di casa del La prova del cuoco Elisa Isoardi e del ballerino siciliano Raimondo Todaro, nonché ex marito di Francesco Tocca. I due, prima di debuttare sabato 21 settembre 2020 sono stati pizzicati mano nella ... Leggi su kontrokultura

Cresce il feeling fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dopo l’incontro a Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino sono stati scelti da Milly Carlucci per ballare in coppia sulla pista dell ...A Fregene l’ultimo bagno dell’estate per Elisa Isoardi che ha scelto il costume più sexy. Le foto della rivista Chi mostrano la conduttrice sensualissima pur senza nessuna posa, basta il suo fisico e ...