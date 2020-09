Dl semplificazione: Cup-Rpt, no ad emendamento su professori universitari (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Labitalia) - I professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato unitario professioni) e nella Rpt (Rete professioni tecniche) "constatano con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l'attività extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e degli stessi professori universitari". "Si fa riferimento -si legge ancora nella nota congiunta- ... Leggi su liberoquotidiano

