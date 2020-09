Cosenza. ITI A. Monaco: encomio a Costantino Ponti Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Di giovedì 3 settembre 2020) Si conclude con un meritato encomio, dopo 46 anni di alto e responsabile Servizio professionale, la carriera del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’ITI “A. Monaco” di Cosenza, Costantino Ponti. Oltre a essere il tesoriere storico della UIL Scuola di Cosenza, di cui è anche segretario territoriale, va sottolineato il rilevante valore del lavoro svolto da Costantino Ponti per la scuola calabrese, in particolare negli ultimi tre lustri come DSGA di alcuni dei principali Istituti della provincia cosentina: dal 2004 al 2005, presso il Liceo Scientifico di Spezzano Albanese; dal 2005 al 2007, presso il Liceo Scientifico Valentini ... Leggi su laprimapagina

