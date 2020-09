Autostrade, da Atlantia via libera alla nuova società per lo scorporo Aspi (Di giovedì 3 settembre 2020) È sempre più vicino un accordo tra Atlantia e il governo, tramite Cassa depositi e prestiti, per l’uscita della famiglia Benetton dal controllo di Autostrade (Aspi). Dopo l’incontro di ieri tra gli amministratori delegati di Cassa Spa e Atlantia, oggi il consiglio di amministrazione della holding controllata dai Benetton «ha deliberato di procedere alla costituzione della società destinata a ricevere il compendio scisso, che includerà sino all’88% del capitale di Autostrade per l’Italia, e che sarà denominata “Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A». Atlantia non chiude però all’ipotesi di una vendita diretta della sua quota di ... Leggi su open.online

