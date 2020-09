Arrestato tassista stupratore. L’sms alla cliente: “Ieri notte è stato bello: ci rivediamo?” (Di giovedì 3 settembre 2020) “È stato cosi bello ieri notte, te e io. Quando ci rivediamo?”. È una mattina di gennaio quando un’impiegata romana di 34 anni riceve un messaggio Whatsapp da uno sconosciuto. Dice che vuole rivederla, ma lei non ha alcun ricordo dell’uomo che le sta scrivendo. Cerca di ricordare, poi sarà l’autore del messaggio a ricordarle tutto: si tratta del tassista che la sera prima la aveva riportata a casa. L’sjms – pubblicato questa mattina da il Messaggero – inchioda il tassista e avvalora la tesi dello stupro ai danni delle 34enne. La donna avrebbe affermato di non avere alcun ricordo di quanto quella sera di gennaio.La donna che sarebbe rimasta vittima di violenza si trovava in un locale del rione Monti, a Roma, in compagnia di amici. Dopo ... Leggi su huffingtonpost

