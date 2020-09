Under 21, c’è un positivo: a rischio amichevole contro la Slovenia? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal ritiro di Lignano Sabbiadoro è giunta una pessima notizia, ossia la positività al coronavirus da parte di un calciatore della Nazionale Under 21: decisivo per lui il secondo tampone effettuato ieri. L’allenamento previsto oggi è stato quindi annullato e la squadra ha fatto rientro in albergo per porsi in isolamento, tenendo conto che anche un altro calciatore, venuto a stretto contatto con lui, è stato escluso dal ritiro. Il tutto alla vigilia dell’amichevole con la Slovenia, in attesa dei tamponi rimanenti: ricordiamo che per disputare la partita è necessario avere a disposizione 13 elementi, quindi la partita in programma domani rischia di non essere giocata proprio per questo motivo. Leggi su sportface

