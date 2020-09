Udinese, Gotti: “Calendario equilibrato, una settimana in più di lavoro non mi dispiacerebbe” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha commentato ai microfoni di Udinese Tv il sorteggio del calendario di Serie A 2020/2021, che potrebbe vedere i bianconeri esordire con una settimana di ritardo rispetto alle altre squadre poiché lo Spezia, avversario che alla prima giornata dovrebbe far visita ai friulani, ha chiesto di posticipare il match: “Non mi dispiacerebbe avere una settimana di preparazione in più ma anche una settimana in meno di mercato a distrarre la squadra. Sulla carta il nostro calendario appare piuttosto equilibrato in quanto non abbiamo troppe big contemporaneamente e, in teoria, c’è alternanza tra squadra di prima e seconda fascia. Come abbiamo imparato nella scorsa stagione, però – ha ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Udinese, le parole del tecnico Luca #Gotti sul #CalendarioSerieA - junews24com : Gotti senza paura: «Sfida alle big? Ci siamo presi punti importanti contro la Juve» - - zazoomblog : Udinese Gotti: “Non mi dispiacerebbe iniziare il campionato una settimana dopo” - #Udinese #Gotti: #dispiacerebbe… - ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Non mi dispiacerebbe iniziare il campionato una settimana dopo' - - peterkama : Udinese, Gotti: 'Il rinvio della prima giornata contro lo Spezia? Non mi dispiacerebbe per niente' -