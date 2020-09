Time Paradox Ghostwriter si conclude tra le polemiche (Di mercoledì 2 settembre 2020) Opera d’esordio di Kenji Ichima e Tsunehiro Date, Time Paradox Ghostwriter è stato un manga diverso da quello che viene solitamente pubblicato su Shonen Jump. Ma il pubblico ha frainteso il suo messaggio e ha portato la storia alla chiusura Quando Time Paradox Ghostwriter è arrivato tra le pagine di Weekly Shonen Jump, a maggio, il primo impatto fu molto forte. Infatti, si differenziava in modo chiaro dalle altre opere pubblicate di solito sulla famosa rivista. Ben lontano dall’essere un battle shonen, anche indiretto (come può esserlo Food Wars), il manga affrontava problemi quotidiani, con toni introspettivi più propri del seinen. Il sempre intrigante elemento dei paradossi temporali, e un disegno molto maturo, completavano un quadro molto ... Leggi su tuttotek

MangaForevernet : ? Time Paradox Ghostwriter: cancellato il promettente manga ? ? - heeyogami : Alla fine ho trovato time paradox ghostwriter carino, mi dispiace che sia finito in modo così frettoloso, ha un bel messaggio - heeyogami : Oh no sono triste per time paradox ghostwriter lo stavo seguendo ed ero curiosa -

