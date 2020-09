Skriniar: “Io via dall’Inter? Non so niente. Conte mi vuole ancora a Milano”. (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla Slovacchia, dove ha ritirato il premio come miglior giocatore dell’anno del Paese. “Io in panchina? Devo dire che ero abituato a giocare regolarmente. Poi, dato che abbiamo iniziato a scendere in campo ogni tre giorni, l’allenatore ha iniziato a fare dei cambi. Visto che la squadra andava bene e che prendevamo pochi gol, il tecnico ha preferito non cambiare nulla fino alla finale di Europa League. Certo, mi è dispiaciuto, ma l’importante era che la squadra ottenesse buoni risultati“. Skriniar ha commentato le voci che lo danno in partenza dall’Inter. “Io via dall’Inter? Non ho alcuna informazione in merito.Ho ancora un contratto di tre anni con il club, ho un accordo con l’Inter e sono un ... Leggi su ilnapolista

