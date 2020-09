Regno Unito, prezzi case in forte aumento a luglio (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – In espansione il mercato immobiliare del Regno Unito a luglio. Secondo l’ultimo rapporto di Nationwide, lo scorso mese si è registrato un aumento dei prezzi delle case del 2% rispetto al mese precedente, quando si era rilevato un incremento dell’1,8%. Il dato è migliore del +0,5% atteso. Su anno il prezzo delle case segna così un aumento del 3,7%, accelerando rispetto al +1,5% precedente e risultando nettamente superiore al consensus (+2%). Leggi su quifinanza

amnestyitalia : Julian Assange: lunedì 7 settembre riprende il processo. Continuiamo a chiedere alle autorità degli Usa di annullar… - Tg3web : Il 31 agosto di 23 anni fa moriva in un incidente stradale a Parigi, Diana Spencer, l'indimenticabile Lady D, mogli… - davcarretta : Brexit: Michel Barnier dice che non è nell’interesse di lungo periodo dell’Ue concedere uno status speciale al Regn… - iveridubbi : Per legge, nel Regno Unito, qualsiasi balena o grande pesce pescato appartiene alla Regina. - JofrePilos : RT @Foreign_Cat: Il Regno Unito respinge il mandato d'arresto europeo emesso dai giudici spagnoli contro @ClaraPonsati, ex ministra catalan… -