Nero a metà 2, quando va in onda? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tornano l’ispettore Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) ed il suo collega Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz), protagonisti di Nero a metà 2, la seconda stagione della fiction di Raiuno co-prodotta da Rai Fiction e Cattleya, in collaborazione con Netflix. Nuovi episodi che racconteranno lo svilupparsi del loro rapporto lavorativo, ma anche le loro vite private, intrecciate ad un complicato caso. Ma quando inizia Nero a metà 2? La seconda stagione partirà il 10 settembre 2020, ed andrà in onda il giovedì sera. Una collocazione importante, riservata alle serie tv più apprezzate dal pubblico, che dimostra l’affetto del pubblico verso la fiction. Nero a metà 2, la trama Dopo il successo della prima stagione, Claudio ... Leggi su ascoltitv

nero_a_meta : RT @LaRobiErre: Non ho mai temuto la malinconia. Mi scalda il cuore più della falsa allegria. - fallingptn : settimana prossima seconda stagione di nero a metà , sono pronta a rivedere la mia stellina Alessandro sperduti ???? - fallingptn : IN CHE SENSO NERO A METÁ TRA UNA SETTIMANA , AIUTO - edbaratheon : 'Non guardo film in bianco e nero' 'Ma è un film vecchissimo'(2008) 'Sono uscito dalla sala a metà del film' 'Ne… - Fiammy71 : #techetechete Comunque gli autori della sigla di Nero a Metà hanno ascoltato troppe volte la sigla di The Americans .... (v'ho beccato...) -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera