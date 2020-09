Nasce in ospedale e muore dopo 5 minuti: choc in sala parto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Viene alla luce lo scorso giovedì poco dopo mezzogiorno nell'ospedale di , ma muore cinque minuti dopo la nascita . La Procura di Lecce apre un fascicolo. La tragedia si è consumata nella sala parto ... Leggi su leggo

VENEZIA - Prima nascita all’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, dopo la riapertura del punto nascita, chiuso lo scorso 12 giugno dall’Azienda Ospedaliera a causa delle infezioni da Citrobact ...

Viene alla luce lo scorso giovedì poco dopo mezzogiorno nell'ospedale di Galatina, ma muore cinque minuti dopo la nascita. La Procura di Lecce apre un fascicolo. La tragedia si è consumata nella sala ...

