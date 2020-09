Melania accusata di aver usato la mail privata alla Casa Bianca (Di mercoledì 2 settembre 2020) Melania Trump ha mandato email dalla Casa Bianca utilizzando il suo account privato di posta elettronica per condurre affari governativi. L’accusa, consegnata al Washington Post, è della sua ex consigliera Stephanie Winston Wolkoff. La reazione, affidata allo staff della first lady, è durissima: “Chiunque registri segretamente chi da lei stessa viene definita migliore amica è per definizione disonesta. Sfortunatamente è una donna profondamente insicura”.Secondo Winston Wolkoff, la first lady ha fatto uso di un account email privato della Trump Organization, di un account relativo al dominio MelaniaTrump.com e dei servizi di messaggistica iMessage e Signal, sia per trattare questioni di natura semi privata ... Leggi su huffingtonpost

Melania Trump ha fatto regolarmente uso dei suoi account privati di posta elettronica e messaggistica durante la sua permanenza alla Casa Bianca. A rivelarlo è l'ex consigliera e amica della first lad ...

«Insicura», «disonesta», smaniosa di rubare la scena alla figlia del marito, Ivanka, tanto da orchestrare una «Operation Block Ivanka» per impedire che alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca ...

