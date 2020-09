La firma russa sul veleno di Navalny. Ondata di indignazione contro Mosca (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per avvelenare l’oppositore russo Aleksei Navanly è stato usato un “agente nervino del gruppo Novichok”, un composto chimico di livello militare sviluppato dall’Unione Sovietica e successivamente dalla Russia. La scoperta solleva “domande molto difficili a cui solo il governo russo può e deve rispondere”. A denunciare la firma russa sul tentato omicidio dello storico avversario del presidente russo Vladimir Putin è il governo di Berlino, in una dichiarazione che arriva come una detonazione sui rapporti tra il Cremlino e il resto del mondo. “Su iniziativa dell’Ospedale universitario della Charité di Berlino, un laboratorio speciale dell’esercito ha effettuato un test tossicologico su campioni di Aleksei Navalny”, recita la nota. “In tal ... Leggi su huffingtonpost

