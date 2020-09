Infortunio Bernardeschi, tegola per la Juve: l’esito degli esami (Di mercoledì 2 settembre 2020) Federico Bernardeschi, calciatore della Juve, ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale per un Infortunio muscolare e si è sottoposto oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli. Di seguito il comunicato ufficiale della Juve. “Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli”.L'articolo Infortunio Bernardeschi, tegola per la ... Leggi su calcioweb.eu

