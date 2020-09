Il principe Harry e Meghan Markle piantano nontiscordardimé per ricordare Diana (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Ipa) Mascherina sul volto, abiti da lavoro (o quasi: la duchessa indossava scarpettine a punta) e senza timore di sporcarsi le mani, Harry e Meghan hanno segnato l’anniversario della morte di Lady Diana in un modo che sarebbe certamente piaciuto alla principessa scomparsa nell’agosto 1997: tra fiori e bambini, cantando canzoncine e parlando di natura, piante e giardini con i piccoli, a cui hanno poi regalato dei libri. Leggi anche › Il royal look del giorno vintage edition: quando Lady Diana incantò il festival di Cannes › La morte di Lady Diana 23 anni fa ricordata nel podcast di iO Donna ... Leggi su iodonna

Louisthebesty : Eeh senti Harry vedi un po' che devi fà!!! Vivi nel.cazzo di medioevo.dove uccidono la.gente per stregoneria...e t… - mariliaeulalia : Puta merda Mitchell fantasiado de Principe Harry e Cam de Meghan Markleeeeeee carai ???????????? - infoitcultura : Il principe Harry si dice contento della sua vita in California. Ma vuole tornare a Londra - infoitcultura : Montecito in rivolta contro Meghan Markle e il principe Harry - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, il Principe Carlo spera ancora nel loro ritorno -