I "Lacci" di Domenico Starnone: "Tradimento? Meglio parlare di interruzione della lealtà" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Venezia77 inizia ufficialmente questa sera con la proiezione di “Lacci”, il nuovo film di Daniele Luchetti tratto dall’omonimo e fortunato libro di Domenico Starnone pubblicato da Einaudi, per il New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017. Lo scrittore partenopeo non è al Lido, “non per scelta, ma perché indisposto”, ci dice quando lo sentiamo a telefono. “È giusto, comunque, che il festival quest’anno si faccia – aggiunge – è un modo per dire che bisogna reagire al Covid e farlo al Meglio”. “Organizzare la Mostra del Cinema di Venezia non sarà stato certo facile, come non sarà facile per chi ci lavorerà e per il pubblico, ma è importante – ripeto – che ci sia. Sarà un ... Leggi su huffingtonpost

RaiCinema : Abbiamo incontrato Daniele Luchetti, il regista di #Lacci, film tratto dal romanzo di Domenico Starnone che apre la… - Sabri_Potter : Oggi vado a vedere in anteprima #Lacci il film tratto dal romanzo di Domenico Starnone che io amo e venero e con cu… - WonderJess_ : Ho letto “Lacci” di Domenico Starnone qualche mese fa e sono assai curiosa di sapere come sarà il film. Spero fatto bene... - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Lacci Domenico Starnone editore Einaudi EUR 11.4 - Giuditta_legge : RT @FrancescaNevis: Il bisogno di cose belle, tipo una parte del trailer del film tratto dal libro di Domenico Starnone «Lacci» @Einaudiedi… -