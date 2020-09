Germania, commercio cala a sorpresa a luglio (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua a rallentare il commercio al dettaglio in Germania a luglio, dopo l’exploit del periodo post lockdown. Le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dello 0,9% su mese, dopo il -1,9% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare -1,6%). Il dato però delude le attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,5%. Anche in termini nominali invece la variazione del commercio al dettaglio è stata pari a -0,3%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +4,2% dal +6,7% di giugno (rivisto da un preliminare +5,9%), risultando meglio delle attese che indicavano un +3%. In termini nominali la crescita tendenziale si attesta al 5,6%. Leggi su quifinanza

