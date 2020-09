Galleria Avellola, scontro tra una vettura ed un tir: un ferito (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Incidente con un ferito e tanto spavento. E’ successo pochi minuti fa nella Galleria Avellola, direzione stadio. Per cause e responsabilità ancora da accertare, si sono scontrate una Citroen ed un tir. Ad avere la peggio è stato il conducente della citycar, trasportato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per le operazioni di sgombero ed i rilievi del caso. Al momento è chiuso l’imbocco della tangenziale est, sul posto l’Anas per le operazioni di rito. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

