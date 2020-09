Flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi rompe il silenzio (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ stato il rumors dell’estate, quello che ha visto coinvolti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo giorni di silenzio, la showgirl fa finalmente chiarezza. E’ stato il gossip dell’estate, quello che visti protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Sarebbe stata proprio la showgirl a provocare la rottura definitiva tra … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Rossell24208038 : @dorymis72 @oltremareee Ah dori, rassegnati! Per la beatificazione di Damante dovete attendere. ?????? Sto flirt con C… - dorymis72 : @oltremareee Tanto su Andrea stanno già appioppato un nuovo flirt. Ma il giornale chi non parla del flirt di6 Giuli… - IsaeChia : #UominieDonne, nuovo flirt per #AndreaDamante dopo la fine della storia con #GiuliaDeLellis? L’indiscrezione #gfvip - oltremareee : Chi ha già appioppato un nuovo flirt ad andrea con una certa martina. commenti? #damellis - zazoomblog : Ballando con le Stelle primo flirt per una coppia! - #Ballando #Stelle #primo #flirt -