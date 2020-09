Era Nina la figlia segreta di Giulio ne I Cesaroni: oggi a 32 anni fa la cantante e non ha più la frangetta… [FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) La famiglia Cesaroni si allarga sempre di più nel corso delle sei stagioni. Durante i primi anni Giulio e Lucia si sposano e uniscono le proprie famiglie. Marco ed Eva, poi, hanno una bambina, così Giulio e Lucia diventano nonni. Nel frattempo Lucia va a Venezia e lascia Giulio da solo che inizia una storia con Olga, una wedding planner con due figli. Quando Lucia ritorna, Giulio fa il possibile per stare ancora con lei e sì, ci riesce. Nell’ultima stagione, però, Lucia raggiunge Eva negli Stati Uniti e sembra dimenticarsi di avere un marito. Allora, Giulio si avvicina molto alla sua nuova/vecchia vicina di casa: Sofia. Con lei aveva avuto una storia di una notte vent’anni prima e dalla quale è nata ... Leggi su velvetgossip

TerrinoniL : Nina Zilli a Omegna: 'E' il primo concerto con pubblico in piedi dell'era Covid' - La Stampa - wonderfulh0ran : jajdksjdksjfukwjdjsj era una niña - lorypil66 : @Antonel36628575 Era un po' tramortito ma ancora si muoveva. Ferito di certo da una delle mie gatte, Nina la terrib… - LaStampaTV : VIDEO | Nina Zilli a Omegna: 'E' il primo concerto con pubblico in piedi dell'era Covid' - Lola8508591749 : @valeari88 Giusto era partita con Nina e micol. Mamma non ci sto più dietro ai koalini????????? -